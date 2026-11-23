Поворот в рейтинге по рапиду: события вокруг Карлсена, Синдорова и Асаубаевой
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- Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдоров сократил разрыв с лидером мирового рейтинга по рапиду Магнусом Карлсеном до 43,6 очка после турнира в Будапеште.
- После ничьей с Владиславом Артемьевым норвежский шахматист впервые с 2012 года опустился ниже отметки в 2800 пунктов, получив 2798,6 очка.
- В настоящее время Синдоров, чей показатель составляет 2755 очков, продолжает улучшать свои показатели.
Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдоров еще больше приблизился к лидеру мирового рейтинга по рапиду, норвежскому супергроссмейстеру Магнусу Карлсену. Об этом после завершения турнира Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот в столице Венгрии Будапеште сообщило издание Спортс.кз.
Согласно данным, Магнус Карлсен впервые с 2012 года опустился ниже отметки в 2800 пунктов в лайв-рейтинге. Причиной стала ничья, зафиксированная в первой партии рапид-части утешительного финала соревнований в Будапеште против российского гроссмейстера Владислава Артемьева.
Изменения в рейтинговых очках
Из-за значительной разницы в рейтинге соперников эта ничья дорого обошлась норвежскому шахматисту — он потерял 2,4 рейтинговых очка. В результате показатель Карлсена снизился до 2798,6 пункта.
Таким образом, разрыв между лидирующим в рейтинге Магнусом Карлсеном и идущим на второй позиции Жавохиром Синдоровым сократился до 43,6 очка. Лайв-рейтинг по рапиду члена сборной Узбекистана, молодого гроссмейстера Синдорова на данный момент составляет 2755 очков.
Показатель / Шахматист
Данные и лайв-рейтинг по рапиду
Магнус Карлсен (1-е место)
2798,6 пункта (-2,4 очка; впервые с 2012 года ниже 2800)
Жавохир Синдоров (2-е место)
2755 очков
Разница между лидером и 2-м местом
43,6 очка
Турнир и место проведения
Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот, Будапешт (Венгрия)
Спорная ситуация в Будапеште: встреча с Бибисарой Асаубаевой
В рамках соревнований также наблюдалась спорная ситуация с участием сильнейшей шахматистки Казахстана Бибисары Асаубаевой. Чтобы не навредить своему рейтингу в классических шахматах, Магнус Карлсен намеренно не явился на встречу против Асаубаевой, а также пропустил еще несколько партий.
Норвежский гроссмейстер предпочел в этой ситуации техническое поражение, так как согласно правилам ФИДЕ, за техническое поражение, полученное из-за неявки на игру, штрафные санкции по классическому рейтингу не применяются.
Как вы считаете, сможет ли Жавохир Синдоров в ближайших соревнованиях отыграть разницу в 43,6 очка с Магнусом Карлсеном и подняться на 1-е место в рейтинге по рапиду? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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