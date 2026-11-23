Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдоров еще больше приблизился к лидеру мирового рейтинга по рапиду, норвежскому супергроссмейстеру Магнусу Карлсену. Об этом после завершения турнира Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот в столице Венгрии Будапеште сообщило издание Спортс.кз.

Согласно данным, Магнус Карлсен впервые с 2012 года опустился ниже отметки в 2800 пунктов в лайв-рейтинге. Причиной стала ничья, зафиксированная в первой партии рапид-части утешительного финала соревнований в Будапеште против российского гроссмейстера Владислава Артемьева.

Изменения в рейтинговых очках

Из-за значительной разницы в рейтинге соперников эта ничья дорого обошлась норвежскому шахматисту — он потерял 2,4 рейтинговых очка. В результате показатель Карлсена снизился до 2798,6 пункта.

Таким образом, разрыв между лидирующим в рейтинге Магнусом Карлсеном и идущим на второй позиции Жавохиром Синдоровым сократился до 43,6 очка. Лайв-рейтинг по рапиду члена сборной Узбекистана, молодого гроссмейстера Синдорова на данный момент составляет 2755 очков.