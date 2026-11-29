Лидер женской сборной Казахстана по шахматам, международный гроссмейстер Бибисара Асаубаева поделилась искренними мыслями о своем решении активнее развивать страницы в социальных сетях и пробовать новые форматы контента.

В посте, опубликованном в своем Телеграм-канале, 22-летняя шахматистка затронула тему внутренних сомнений и ожиданий общества при освоении новой сферы:

«В очередной раз убеждаюсь, что самое главное — сделать первый шаг. Это самое страшное и самое сложное. Я всегда хотела активно вести соцсети, но было очень много сомнений и страхов. Начинать с нуля непросто, к тому же постоянно преследует мысль: “А что скажут люди?”.

В какой-то момент я все же решила попробовать. Сначала Instagram, потом Телеграм-канал на 100 подписчиков, а теперь TikTok и даже разговорные видео.

После каждого такого шага я начинала понимать, что мы многое преувеличиваем. Недостатки, о которых вы постоянно думаете, окружающие могут даже не заметить, или, наоборот, именно эта черта им понравится. Например, мне не нравился мой голос и то, как я говорю на видео, но в итоге я получила именно об этом очень много приятных комментариев», — пишет она.