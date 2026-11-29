Бибисара Асаубаева рассказала, почему решила стать активной в социальных сетях
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- Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева решила стать более активной в социальных сетях и пробовать новые форматы контента.
- 22-летняя гроссмейстер подчеркнула важность преодоления общественных ожиданий и личных страхов на этом пути.
- В настоящее время спортсменка отказалась от участия в престижном турнире в Германии, чтобы поддержать узбекского гроссмейстера Жавохир Синдоров в борьбе за чемпионство мира в Женеве.
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам, международный гроссмейстер Бибисара Асаубаева поделилась искренними мыслями о своем решении активнее развивать страницы в социальных сетях и пробовать новые форматы контента.
«Самое сложное и самое страшное — это первый шаг»
В посте, опубликованном в своем Телеграм-канале, 22-летняя шахматистка затронула тему внутренних сомнений и ожиданий общества при освоении новой сферы:
«В очередной раз убеждаюсь, что самое главное — сделать первый шаг. Это самое страшное и самое сложное. Я всегда хотела активно вести соцсети, но было очень много сомнений и страхов. Начинать с нуля непросто, к тому же постоянно преследует мысль: “А что скажут люди?”.
В какой-то момент я все же решила попробовать. Сначала Instagram, потом Телеграм-канал на 100 подписчиков, а теперь TikTok и даже разговорные видео.
После каждого такого шага я начинала понимать, что мы многое преувеличиваем. Недостатки, о которых вы постоянно думаете, окружающие могут даже не заметить, или, наоборот, именно эта черта им понравится. Например, мне не нравился мой голос и то, как я говорю на видео, но в итоге я получила именно об этом очень много приятных комментариев», — пишет она.
Ожидания общества и личная свобода
Асаубаева признается, что ее сомнения также были связаны с тем, что она много лет занималась исключительно интеллектуальным видом спорта. Ведь в обществе существует мнение, что представители этой сферы должны оставаться в определенных рамках:
«Но почему одно должно исключать другое? Я не хочу ограничивать себя только потому, что окружающие привыкли видеть меня в определенном образе. Пробовать разные направления, открывать в себе новые грани, понимать, что мне подходит, а что нет — мне очень интересно.
Если вы боитесь, что “не справитесь”, просто попробуйте сделать это ради удовольствия. Не обязательно быть экспертом в каждом деле, ставить грандиозные цели или ждать идеального момента. Иногда достаточно просто заниматься тем, что приносит вам радость.
Не отказывайтесь от своих желаний только из-за страха “а вдруг не получится” или “люди не поймут”. Возможно, именно за тем самым страшным первым шагом скрывается возможность, которая принесет вам хоть немного больше счастья».
Вместо турнира в Германии — поддержка любимого в Женеве
Напомним, ранее стало известно, что Бибисара Асаубаева отказалась от участия в престижном гранд-финале ВР Вомен'с Чесс Тур 2026, который проходит в Германии. Вместо этого крупного соревнования шахматистка отправилась в Женеву (Швейцария), чтобы лично поддержать своего любимого человека — узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдорова. Там Синдоров борется за звание чемпиона мира (Чемпионат мира ФИДЕ) против индийского шахматиста Гукеша Доммараджу.
Последние новости из жизни Бибисары Асаубаевой
Направление
Важные детали
Героиня
Бибисара Асаубаева (лидер женской сборной Казахстана, международный гроссмейстер)
Новая деятельность
Активное ведение страниц в TikTok, Instagram и Telegram, съемка разговорных видео
Совет людям
Не бояться нового, забыть мысли о том, «что скажут люди», и действовать просто ради удовольствия
Последнее важное решение
Отказалась от участия в гранд-финале ВР Вомен'с Чесс Тур 2026 в Германии
Где находится сейчас
В Женеве (Швейцария), поддерживает своего любимого человека — узбекистанца Жавохира Синдорова в матчах за звание чемпиона мира
Как вы считаете, насколько положительно влияет на фанатов то, что известные спортсмены и интеллектуалы открыто показывают в социальных сетях свою жизнь, эмоции и повседневные интересы?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за Бибисарой Асаубаевой и самыми интересными событиями в узбекско-казахстанском шахматном мире!
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