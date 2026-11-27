Мать казахстанского гроссмейстера направила трогательное обращение Жавохиру Синдарову
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- Лиана Танжарикова, мать казахстанского гроссмейстера Бибисары Асаубаевой, поддержала узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова, который борется за титул чемпиона мира в Женеве.
- Танжарикова посоветовала 20-летнему шахматисту не думать о счете, а показать свою игру.
- Она также подчеркнула, что достигнутый им успех имеет историческое значение.
Мать лидера женской сборной Казахстана, международного гроссмейстера Бибисары Асаубаевой, Лиана Танжарикова направила слова искренней поддержки узбекистанскому гроссмейстеру Жавохиру Синдарову, который в Женеве (Швейцария) борется за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Об этом сообщает издание Спортс.кз.
Видеообращение: «Не думай о счете, покажи свою игру»
Лиана Танжарикова опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram, пожелав 20-летнему узбекскому гроссмейстеру удачи в исторической дуэли за шахматную корону:
«Один из сильнейших шахматистов планеты начал матч за звание чемпиона мира. Жавохир, это твой день. Ты играешь за корону в 20 лет.
Ты уже достиг результата, о котором многие мечтают всю жизнь. Не думай о счете, покажи свою игру. Мы все переживаем за тебя.»
— Лиана Танжарикова
Отдельный пост о рекордной дуэли в истории шахмат
Также Танжарикова написала отдельный пост, посвященный Жавохиру Синдарову, в котором подчеркнула, насколько уникальным событием для истории мировых шахмат является этот чемпионский поединок между двумя 20-летними соперниками:
«Ему двадцать лет. И он может стать чемпионом мира. Это матч за корону между самыми молодыми соперниками в истории шахмат. За 140 лет еще не было таких молодых финалистов. Я помню его первые шаги. А теперь весь мир следит за его игрой.
Каждая партия — это часы тишины и огромное психологическое напряжение. Ему сейчас очень нужна наша поддержка. Жавохир, мы верим в тебя.»
— Лиана Танжарикова
Подробности матча за мировую корону в Женеве
Показатели
Подробности
Участники
Жавохир Синдаров (20 лет) — Гукеш Доммараджу (20 лет, действующий чемпион мира)
Текущий общий счет
1,5 : 1,5 (после трех классических партий)
Формат матча
14 классических партий
Общий призовой фонд
2,5 миллиона долларов
Как вы думаете, сможет ли поддержка всех шахматных болельщиков Центральной Азии придать Жавохиру Синдарову сил, чтобы в свои 20 лет привезти мировую шахматную корону в Узбекистан?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью с близкими, которые следят за этими историческими моментами узбекских шахмат!
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