Мать лидера женской сборной Казахстана, международного гроссмейстера Бибисары Асаубаевой, Лиана Танжарикова направила слова искренней поддержки узбекистанскому гроссмейстеру Жавохиру Синдарову, который в Женеве (Швейцария) борется за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Об этом сообщает издание Спортс.кз.

Видеообращение: «Не думай о счете, покажи свою игру»

Лиана Танжарикова опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram, пожелав 20-летнему узбекскому гроссмейстеру удачи в исторической дуэли за шахматную корону:

«Один из сильнейших шахматистов планеты начал матч за звание чемпиона мира. Жавохир, это твой день. Ты играешь за корону в 20 лет. Ты уже достиг результата, о котором многие мечтают всю жизнь. Не думай о счете, покажи свою игру. Мы все переживаем за тебя.» — Лиана Танжарикова

Отдельный пост о рекордной дуэли в истории шахмат