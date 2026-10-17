Достон Эргашев представил новую песню: в клипе также снялся Азиз Раметов (видео)

·32·Культура
Достон Эргашев представил новую песню: в клипе также снялся Азиз Раметов (видео)

Певец Достон Эргашев представил поклонникам свою новую композицию. Сегодня, 17 октября, артист опубликовал на своем YouTube-канале песню под названием «Жанона».

Песня за короткое время привлекла внимание слушателей. Всего за четыре часа ее посмотрели около 12 тысяч раз. Кроме того, под композицией оставляют множество теплых отзывов.

В видеоклипе также можно увидеть актера Азиза Раметова. После долгого лечения он снова вернулся к творчеству и снялся в этом клипе.

Пользователи социальных сетей положительно оценили новую творческую работу Достона Эргашева и пожелали певцу удачи и успехов.

А вы послушали песню «Жанона»? Если бы была возможность оценить песню по шкале от 1 до 10, сколько баллов вы бы поставили? Оставьте свое мнение в комментариях!

Достон ЭргашевЖанонаАзиз РаметовYouTube
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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