Шахло Раметова: «Я пожалела о том, что думала о разводе»

·3·Культура
Шахло Раметова: «Я пожалела о том, что думала о разводе»

Супруга известного актера Азиза Раметова Шахло Раметова ответила в социальных сетях на вопросы, которые волнуют поклонников. Она высказалась о состоянии здоровья мужа, причинах его отсутствия в интернете, а также прокомментировала различные слухи вокруг своей семьи.

По словам Шахло Раметовой, в последнее время Азиз Раметов борется с серьезными проблемами со здоровьем. У актера поврежден шейный отдел позвоночника, а травмы поясницы и несколько грыж усугубили его состояние. В связи с этим сейчас он проходит лечение под строгим контролем в специализированном медицинском учреждении.

Она отметила, что врачи изначально предлагали хирургическое вмешательство. Однако из-за отсутствия полных гарантий результата и риска инвалидности стали искаться другие решения. Впоследствии была найдена подходящая клиника, и начался процесс лечения.

Шахло Раметова также прояснила ситуацию с номером карты, которая обсуждалась в социальных сетях. По ее словам, в тот момент муж находился под сильным психологическим давлением и в состоянии тревоги. Разговоры о необходимости огромных сумм для операции привели к тому, что он принял решение на эмоциях.

— В той ситуации мы все очень сильно переживали. Позже было найдено другое решение проблемы, и начались лечебные мероприятия, — сказала она.

Две женщины фотографируются с младенцем в праздничной обстановке.

В ходе беседы Шахло Раметова искренне высказалась и о семейных отношениях. Она призналась, что в браке бывали моменты, когда из-за разногласий она втайне думала о разводе.

— Сейчас я жалею о тех мыслях. Мой супруг всегда был моей опорой. Только сейчас я чувствую, насколько сложны повседневные дела без него. Человек познает ценность некоторых вещей, когда теряет их, — отметила она.

Она добавила, что дети тоже очень скучают по отцу. Мать призналась, что ей непросто слышать частые вопросы детей: «Когда вернется папа?».

Шахло Раметова обратилась и к тем, кто строит догадки о разводе. Она призвала людей не делать необоснованных выводов и не верить слухам, распространяемым о ее семье.

— Если есть возможность, вместо негативных мыслей, помолитесь за нас. Сейчас самое важное для нас — это здоровье и спокойствие, — сказала она.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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