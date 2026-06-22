Почему Азиз Раметов просил помощи у общественности? Супруга раскрыла правду (видео)

·40·Культура
Почему Азиз Раметов просил помощи у общественности? Супруга раскрыла правду (видео)

Супруга актера Азиза Раметова Шахло Раметова в одном из интервью искренне рассказала о состоянии здоровья своего мужа и испытаниях, через которые проходит их семья.

По ее словам, из-за серьезных проблем с шеей и позвоночником актер в течение длительного времени был вынужден проходить лечение. Перелом шеи, повреждение позвоночника и несколько грыж негативно сказались на его здоровье.

Шахло Раметова отметила, что вопрос об операции также рассматривался, однако, поскольку специалисты не дали точных гарантий, на данный момент продолжается консервативное лечение.

Также она напомнила, что в социальных сетях распространялась некоторая недостоверная информация о ее супруге. В частности, высказывались различные предположения относительно расходов на лечение и вопросов оказания помощи.

В ходе беседы Шахло Раметова поделилась одной из своих самых трогательных мыслей.

«Из-за расстояния мы не можем часто навещать их. Именно в такие моменты начинаешь еще больше ценить человека и его место в жизни. Я жалею о тех временах, когда думала о разводе», — сказала она.

Это искреннее признание вызвало широкое обсуждение среди поклонников, а также сочувствие и поддержку многих людей.

Азиз РаметовШахло Раметова
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Длиннее собственного роста: Марджона Улжоева удивила всех (видео)Длиннее собственного роста: Марджона Улжоева удивила всех (видео)Сегодня, 11:27Выступление Райхон под сильным дождем восхитило пользователей сети (видео)Выступление Райхон под сильным дождем восхитило пользователей сети (видео)Вчера, 20:24Даже дождь не остановил: Райхон покорила сцену (видео)Даже дождь не остановил: Райхон покорила сцену (видео)Вчера, 19:58Барно Тешабоева: «После одной моей фразы дом заполнился носками!»Барно Тешабоева: «После одной моей фразы дом заполнился носками!»Вчера, 16:17Отабек Махкамов встретился с Бураком ОзчивитомОтабек Махкамов встретился с Бураком ОзчивитомВчера, 16:05Тожибар Азизова: «Ни от Шахзоды, ни от её невестки я этого не ожидала…» (видео)Тожибар Азизова: «Ни от Шахзоды, ни от её невестки я этого не ожидала…» (видео)Вчера, 12:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...