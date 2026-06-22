Почему Азиз Раметов просил помощи у общественности? Супруга раскрыла правду (видео)

Супруга актера Азиза Раметова Шахло Раметова в одном из интервью искренне рассказала о состоянии здоровья своего мужа и испытаниях, через которые проходит их семья.

По ее словам, из-за серьезных проблем с шеей и позвоночником актер в течение длительного времени был вынужден проходить лечение. Перелом шеи, повреждение позвоночника и несколько грыж негативно сказались на его здоровье.

Шахло Раметова отметила, что вопрос об операции также рассматривался, однако, поскольку специалисты не дали точных гарантий, на данный момент продолжается консервативное лечение.

Также она напомнила, что в социальных сетях распространялась некоторая недостоверная информация о ее супруге. В частности, высказывались различные предположения относительно расходов на лечение и вопросов оказания помощи.

В ходе беседы Шахло Раметова поделилась одной из своих самых трогательных мыслей.

«Из-за расстояния мы не можем часто навещать их. Именно в такие моменты начинаешь еще больше ценить человека и его место в жизни. Я жалею о тех временах, когда думала о разводе», — сказала она.

Это искреннее признание вызвало широкое обсуждение среди поклонников, а также сочувствие и поддержку многих людей.