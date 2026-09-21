«Бог вернул»: Азиз Раметов выздоровел после лечения и возвращается в большое кино

·92·Культура
«Бог вернул»: Азиз Раметов выздоровел после лечения и возвращается в большое кино

Один из ярких представителей узбекского национального кино, известный актер и режиссер, завоевавший любовь миллионов зрителей, Азиз Раметов после долгого курса лечения наконец преодолел серьезные проблемы со здоровьем и заявил о готовности вернуться к большой творческой деятельности. В последние годы, особенно после снятой им картины «След льва», артист редко появлялся на экранах, но на днях встретился на улицах столицы со своим коллегой, известным актером Азаматом Ахроровым.

В опубликованном видеообращении было отчетливо видно, что Азиз Раметов значительно посвежел, чувствует себя здоровым и находится в прекрасном расположении духа. В ходе беседы Азамат Ахроров отметил, что фильм «Юрта», в котором Азиз Раметов снялся в 19 лет (в 2007 году), вдохновил целое поколение, и взял у него обещание совместно создать новый драматический фильм. Сам актер не скрывал, что невероятно соскучился по миру кино: «Очень соскучился. Вот Бог и вернул. Гораздо лучше. Теперь ты поведешь за руку дальше».

Итак, через какие испытания пришлось пройти любимому актеру ради восстановления здоровья, какой фурор ожидается от нового проекта с участием Азамата Ахророва и Азиза Раметова в узбекском кино и когда состоится долгожданное для фанатов возвращение?

От «Юрты» до «Следа льва» и новое обещание: искренняя встреча творцов

Основные подробности видеоинтервью, вызвавшего бурные обсуждения в социальных сетях:

  • Полное восстановление здоровья: Азиз Раметов сообщил, что после процедур чувствует себя намного лучше, тяжелые времена позади, и он сильно соскучился по кинематографу;

  • Ностальгия и первые шаги: Актер вспомнил свою первую серьезную роль в кино — знаменитый фильм «Юрта», в котором он снялся в 19-летнем возрасте (2007 год);

  • Предложение и признание Азамата Ахророва: Ахроров отметил, что полюбил сферу кино после просмотра этих фильмов, и пригласил Раметова в новый масштабный проект;

  • Обещание нового сотрудничества: Оба творца договорились в ближайшее время создать для поклонников сильную и трогательную драматическую картину в новом формате;

  • Огромная радость фанатов: Кадры, запечатлевшие выздоровление и возвращение актера к публике, вызвали тысячи теплых пожеланий и слов поддержки в сети.

Творческие этапы Азиза Раметова: сравнение деятельности и текущее состояние

Анализ основных периодов деятельности актера и режиссера:

Показатели и периоды

Творческий пик и период дебюта

Перерыв в последние годы

Текущее состояние и будущее

Первый нашумевший фильм

«Юрта» (19 лет, 2007 год)

Редкое появление на экранах

Тоска поклонников и новые проекты

Режиссерские работы

«След льва» и ряд авторских работ

Творческая пауза и затишье

Планы на фильмы в новом сотрудничестве

Уровень здоровья

Высокая творческая активность

Этап лечения и восстановления

Полностью выздоровел, бодрый и здоровый вид

Отношение к кино

Один из главных героев узбекского кино

Временное отстранение от кино

Готовность полностью вернуться в кинематограф

Новое партнерство

Сольная и семейная творческая команда

Процесс личного лечения

Новый тандем с Азаматом Ахроровым

Кинематографическая экспертиза: что даст узбекскому кино возвращение Раметова?

Выводы кинокритиков и любителей кино:

  • Роль драматического мастерства: Азиз Раметов считается одним из немногих актеров национального кинематографа, способных блестяще исполнять глубокие характерные и психологические драматические роли;

  • Потенциал творческого тандема: Совместное творческое объединение Азамата Ахророва и Азиза Раметова может иметь оглушительный кассовый успех среди зрителей;

  • Пример душевной силы и воли: Преодоление тяжелых проблем со здоровьем, возвращение на ноги и появление перед поклонниками с открытым лицом служат огромной позитивной мотивацией для общества;

  • Начало новой эры: Ожидается, что возвращение актера на экраны с новыми силами и опытом вдохнет свежее дыхание в развитие авторского кино и национальных сериалов.

Возвращение Азиза Раметова в творческий строй после преодоленных испытаний стало одной из самых радостных новостей недели для мира узбекского кино.

А какие роли и фильмы с участием Азиза Раметова («Юрта», «След льва» и др.) вы любите больше всего? Фильм какого жанра вы ждете в сотрудничестве с Азаматом Ахроровым? Оставляйте свои искренние пожелания нашему любимому актеру в комментариях и делитесь этой радостной новостью с близкими — всеми любителями узбекского кино!

Азиз РаметовАзамат АхроровЮртаСлед льва
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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