Новый дуэт Хамдама Собирова и Шохруллы Абдуллаева — «Гал» (видео)

Исполнители Хамдам Собиров и Шохрулла Абдуллаев представили поклонникам свой новый дуэт. Видеоклип на песню артистов под названием «Гал» был опубликован на платформе YouTube 17 октября.

Новая композиция вызвала большой интерес у слушателей. В съемках видеоклипа приняли участие актрисы Шохида Узакова и Анжелика Есимбетова, а также актеры Бобур Мансуров и Шахриёр Бахтиёров.

Участие известных актеров и актрис вместе с артистами в клипе еще больше подогрело интерес к видео. Новое творческое сотрудничество Хамдама Собирова и Шохруллы Абдуллаева стало одной из ожидаемых новостей для фанатов.

Песня «Гал» и ее клип привлекли внимание как одна из новых музыкальных работ, которая может стать предметом обсуждения в социальных сетях.