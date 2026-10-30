Как называется новая песня Хамдама Собирова? (видео)

Певец Хамдам Собиров работает над новой композицией. На своей странице в Instagram артист поделился с поклонниками коротким отрывком песни, которую планирует представить. К видео он оставил комментарий: «Мой Чупа-Чупс. Знаю, что когда песня станет хитом, ее будут слушать все. А до тех пор — только негатив. Не учите меня жизни, друзья, я сам знаю, что делаю».

Этот пост певца намекнул на то, что новая композиция может называться «Чупа-чупсим». Короткий ролик вызвал интерес среди фанатов. В комментариях некоторые подписчики написали, что песня им понравилась, и пожелали артисту удачи, другие же поинтересовались, когда выйдет полная версия.

На данный момент Хамдам Собиров не объявил официальную дату премьеры своего нового трека. Поклонники с нетерпением ждут полную версию песни.