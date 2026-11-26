Певец Хамдам Собиров сообщил об отмене своих концертов, запланированных на 26 и 29 ноября в российских городах Санкт-Петербурге и Москве. Об этом артист объявил на своей странице в Instagram.

Как пишет певец, причиной отмены концертов стало невыполнение условий, согласованных с организатором. В частности, организатор не выполнил взятые на себя обязательства и не выплатил артисту гонорар.

В связи с этим концертные программы, которые должны были состояться 26 и 29 ноября, были отменены.

Обращаясь к своим поклонникам, Хамдам Собиров пообещал встретиться с ними в будущем с новой концертной программой. Он подчеркнул, что в дальнейшем будет сотрудничать только с надежными организаторами.

«Обещаю, что мы еще приедем к вам с новой концертной программой, сотрудничая с надежными организаторами. Мы вас любим, мы всегда творим для вас!» — написал певец.

Артист также извинился перед фанатами за отмену концертов и выразил признательность за их поддержку и любовь.