На 31-й Ташкентской международной туристической ярмарке, проходящей в Ташкенте, узбекская музыка подарила отличное настроение и зарубежным гостям. Гости из Малайзии станцевали под звуки популярной песни «Пешта» певца Хамдама Собирова.

Видео с этим моментом распространилось в социальных сетях и привлекло внимание множества пользователей. На нем видно, как малазийские гости с удовольствием танцуют под узбекскую песню.

Событие произошло в рамках 31-й Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути», которая проходит в выставочном центре CAEx.

В комментариях под видео пользователи оставили теплые отзывы о творчестве Хамдама Собирова. Поклонники пожелали певцу удачи и выразили надежду на создание новых хитов.