Хамдам Собиров рассказал, почему не хочет использовать искусственный интеллект

·3·Культура
Хамдам Собиров рассказал, почему не хочет использовать искусственный интеллект

Певец Хамдам Собиров в одном из своих интервью рассказал, что ему не нравится использовать искусственный интеллект в творческом процессе. Он отметил, что использование искусственного интеллекта становится популярным, но считает этот процесс временной тенденцией.

«По-моему, искусственный интеллект — это временно», — сказал певец.

После этого артиста спросили: «Сейчас я наблюдаю это даже в процессе съемок клипов. Сегодня многие деятели искусства используют искусственный интеллект в целях экономии средств. Почему вы не воспользовались искусственным интеллектом?»

«Я считаю, что искусственный интеллект — вещь временная. Спустя некоторое время все наши соотечественники поймут, что он создан с помощью компьютера и искусственного интеллекта. А потом это может надоесть людям. Поэтому я думаю, что нужно трудиться по-настоящему, от всего сердца. Если усердно трудиться над каждым делом, Всевышний воздаст», — сказал Хамдам Собиров.

Хамдам Собировискусственный интеллектПевецдеятели искусства
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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