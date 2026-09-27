Хамдам Собиров рассказал, почему не хочет использовать искусственный интеллект

Певец Хамдам Собиров в одном из своих интервью рассказал, что ему не нравится использовать искусственный интеллект в творческом процессе. Он отметил, что использование искусственного интеллекта становится популярным, но считает этот процесс временной тенденцией.

«По-моему, искусственный интеллект — это временно», — сказал певец.

После этого артиста спросили: «Сейчас я наблюдаю это даже в процессе съемок клипов. Сегодня многие деятели искусства используют искусственный интеллект в целях экономии средств. Почему вы не воспользовались искусственным интеллектом?»

«Я считаю, что искусственный интеллект — вещь временная. Спустя некоторое время все наши соотечественники поймут, что он создан с помощью компьютера и искусственного интеллекта. А потом это может надоесть людям. Поэтому я думаю, что нужно трудиться по-настоящему, от всего сердца. Если усердно трудиться над каждым делом, Всевышний воздаст», — сказал Хамдам Собиров.