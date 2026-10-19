Мавлуде Асалходжаевой в 63 года подарили дорогой автомобиль (видео)

Заслуженная артистка Узбекистана Мавлуда Асалходжаева 15 октября встретила свое 63-летие. Видео с праздника по случаю дня рождения певицы распространились в социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как близкие артистки искренне поздравляют ее и разделяют с ней этот радостный день. Судя по всему, день рождения певицы в этом году прошел в особенно приподнятом настроении. Самым примечательным моментом стало то, что близкие подарили Мавлуде Асалходжаевой дорогой автомобиль черного цвета.

Певица также опубликовала на своей странице в Instagram кадры с праздника, выразив благодарность поклонникам, поздравившим ее с днем рождения, и близким, находившимся рядом.

«Спасибо всем моим поклонникам, поздравившим меня с днем благодарности, моим самым близким людям, которые были рядом, спасибо, что вы у меня есть», — написала артистка.

Под этим постом многочисленные подписчики также поздравили певицу с днем рождения и направили ей свои искренние пожелания.

Для информации, Мавлуда Асалходжаева родилась 15 октября 1963 года в городе Джалал-Абад (Кыргызстан) в семье артиста Абдурахмона Асалходжаева и врача Санобар Асалходжаевой.