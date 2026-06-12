Представлен новый дуэт Мавлюды и Гули Асалхужаевых — «Кариндошларим» (аудио)

·0·Культура
Представлен новый дуэт Мавлюды и Гули Асалхужаевых — «Кариндошларим» (аудио)

Сестры-певицы Мавлюда Асалхужаева и Гуля Асалхужаева представили слушателям новую дуэтную песню. Данный трек был опубликован на платформе YouTube сегодня в 16:00 в формате аудио.

Новая песня под названием «Кариндошларим» («Мои родственники») выражает теплые чувства к самым близким людям — родственникам, которые остаются рядом с нами в разные жизненные испытания и радостные моменты. Произведение наполнено искренностью и повествует о ценности родственных уз и семейных отношений.

Автором слов и музыки песни стал Мухриддин Холикназаров, а каждая нота композиции призвана подарить слушателям чувство душевного тепла и близости.

В социальных сетях трек был тепло встречен слушателями. В комментариях пользователи желают артисткам творческих успехов и пишут, что с нетерпением ждут новых замечательных песен.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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