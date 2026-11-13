Срочное предупреждение от певицы Гули Асалхужаевой: «Я здорова» (видео)

Певица Гулихон Асалхужаева выступила с предупреждением о мошенниках, которые используют её фотографии и имя в социальных сетях для рекламы лекарственных средств. В своем обращении в Instagram она призвала не верить фальшивой рекламе и, в частности, не спешить с покупкой подобных товаров.

По словам певицы, неизвестные лица используют технологии искусственного интеллекта, чтобы представить её тяжелобольной, вплоть до того, что она якобы передвигается в инвалидной коляске. В поддельных видео демонстрируется, как она якобы выздоравливает после приема рекламируемого препарата.

«От моего имени рекламируют какое-то лекарство. Не верьте этому, оно создано с помощью искусственного интеллекта. Они представили меня тяжелобольной, прикованной к инвалидной коляске, а затем показывают, будто я выздоровела после приема этого лекарства. Это полная ложь. Я не была так больна, слава богу, я здорова», — заявила певица.

Гулихон Асалхужаева также подчеркнула, что никогда не рекламировала лекарственные препараты. По её словам, некоторые знакомые и поклонники, поверив фальшивой рекламе, спрашивали её, где можно приобрести эти лекарства.

Певица напомнила, что во избежание подобных случаев мошенничества не стоит слепо доверять рекламе, а при проблемах со здоровьем следует обращаться к специалистам. Она также призвала максимально распространить её обращение, чтобы предупредить других.

В комментариях в социальных сетях некоторые пользователи также написали, что сталкивались с этой фальшивой рекламой.