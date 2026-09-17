Землетрясение магнитудой 3,7 в Кыргызстане ощущалось в двух районах Узбекистана

Сегодня, 17 сентября, в Кыргызстане было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Узбекистана. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

По данным центра, землетрясение произошло в 01:49. Его магнитуда составила 3,7, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в Джалал-Абадской области Кыргызстана, в 198 километрах к северо-востоку от города Ташкента. Координаты землетрясения: 41,58 градуса северной широты и 71,55 градуса восточной долготы.

Подземные толчки на территории Узбекистана ощущались следующим образом:

— в Янгикурганском районе — 2 балла, в 37 километрах от эпицентра;

— в Касансайском районе — 2 балла, в 39 километрах от эпицентра.

Информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала.