Из детского дома на большую сцену: Азизе Бегматовой исполняется 83 года (видео)

Народная артистка Узбекистана, известная актриса Азиза Бегматова 7 сентября встретила свое 83-летие. По случаю дня рождения артистки ее близкие и поклонники выражают ей искренние пожелания.

Азиза Бегматова родилась 7 сентября 1943 года в Сурхандарьинской области. Детство актрисы пришлось на военные годы, до 14 лет она воспитывалась в детском доме в Денау.

С детства увлекавшаяся искусством Азиза Бегматова отправилась на учебу в столицу всего с тремя сумами в кармане. Позже благодаря своему таланту и труду она заняла достойное место в узбекском искусстве и кино. Зрители особенно хорошо знают ее по ярким образам «чеча» (тети) в различных произведениях.

О дне рождения актрисы сообщил ее внук, певец Иззат Шукуров на своей странице в Instagram. Он тепло поздравил бабушку, написав следующее:

«Сегодня, 7 сентября — день рождения Народной артистки Узбекистана, нашего дорогого и любимого человека — Азизахон Бегматовой!

Пусть она всегда будет здорова на наше счастье, проживет долгие годы и еще много лет наслаждается уважением народа и страны.

Вы — наша самая большая гордость, бесценное богатство и счастье нашей семьи. Я всегда горжусь тем, что являюсь внуком такого великого человека!

С днем рождения, бабушка!»

Подписчики не остались равнодушными к этому поздравлению Иззата Шукурова. В комментариях множество поклонников поздравили Азизу Бегматову с днем рождения, пожелав ей долголетия, крепкого здоровья и семейного спокойствия.