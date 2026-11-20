В социальных сетях вновь вызвали обсуждения старые видеозаписи с участием известных представителей узбекского искусства. На них запечатлены моменты, когда певицы Шахзода, Райхон, Юлдуз Усманова, Халимахоним и Мавлуда Асалходжаева вместе участвовали в сборе хлопка.

На архивных кадрах артистов можно увидеть не в привычных сценических костюмах и концертной обстановке, а на хлопковом поле. Они танцевали под музыку, шутили друг с другом и проводили время в приподнятом настроении. Искренние выступления певиц на поле придали видео особую атмосферу.

Особенно внимание зрителей привлекает то, что известные творческие личности собрались в одном месте, танцевали под музыку и весело отдыхали. Многим было интересно увидеть такие кадры прошлых лет с артистами, которых сегодня мы привыкли видеть только на сцене.

Повторное распространение видео в социальных сетях позволило пользователям вспомнить предыдущие периоды творческой деятельности артистов. Архивные кадры демонстрируют искренние и веселые моменты из жизни знаменитых певиц вне сцены.