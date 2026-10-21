Шахло Зоирова сегодня празднует день рождения (видео)

Актриса Шахло Зоирова сегодня отмечает очередной день рождения. Артистка сообщила о том, что у нее праздник, посредством видео, опубликованного на ее странице в Instagram.

Под видео Шахлохонум оставила подпись: «Благодарю за то, что я есть, и за то, что вы есть. H-birthday to me».

На видео запечатлено, как коллеги артистки искренне поздравляют ее с днем рождения. Они выразили Шахло наилучшие пожелания и подарили ей прекрасное настроение в этот радостный день.

Поклонники творчества также не остались в стороне. В комментариях на ее странице можно встретить множество искренних поздравлений и теплых пожеланий.

Мы тоже от всего сердца поздравляем Шахлохонум с днем рождения и желаем ей бесконечного счастья, крепкого здоровья, семейного спокойствия, новых успехов и творческих высот.

В настоящее время в репертуаре Шахло Зоировой есть такие песни, как «Ёр-ёр», «Бахтинг муборак» и «Келин салом».