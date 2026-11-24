Актриса Наргиза Абдуллаева теперь решила попробовать себя и в качестве певицы. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, отметив, что в ближайшее время представит поклонникам свою первую песню.

В видео, опубликованном на странице актрисы, автор текста песни, поэт Баходир Низомов рассказал о том, как родилось новое творческое произведение.

По его словам, он ранее предложил Наргизе Абдуллаевой попробовать спеть. Актриса ответила, что обязательно споет, если поэт согласится написать для нее стихи.

После этого Баходир Низомов спросил у актрисы, как она любит своего супруга. Ответ Наргизы Абдуллаевой «Yonib-yonib, kulib-kulib sevishamiz» («Любим друг друга, сгорая и смеясь») стал основной идеей песни. Вдохновившись именно этими словами, поэт написал текст композиции.

В видео также прозвучал небольшой отрывок из песни.

«Вот та новость, о которой я вам говорила. Думаю, вы поддержите меня», — написала актриса.

В комментариях подписчики отмечают, что отрывок новой песни им пришелся по душе. Некоторые поклонники пишут, что с нетерпением ждут выхода полной версии.