После успеха фильма «Барби» имя Марго Робби стало еще более известным во всем мире. Сегодня актрису знают даже те, кто давно не смотрел кино. Ее яркая внешность, уникальный стиль и присущая звездам харизма — главные черты, которые выделяют Марго среди других. Поэтому неудивительно, что актриса заняла второе место в рейтинге.

Набрав больше голосов, чем ее соперницы, Ана де Армас заняла первую строчку рейтинга. Зрители хорошо знают ее по ролям в таких известных фильмах, как «Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049» и «Джеймс Бонд». Внимание поклонников привлекла не только красивая внешность актрисы, но и ее высокое мастерство и способность быстро вживаться в разные образы. В каждой своей роли она способна раскрыться с новой стороны.

По версии Ranker, американская актриса Ана де Армас обошла своих конкуренток и заняла первое место в списке самых привлекательных знаменитостей. Следом за ней расположились Марго Робби и Сидни Суини. Ниже можно ознакомиться с десяткой актрис, набравших наибольшее количество голосов пользователей.

На платформе Ranker был опубликован рейтинг самых красивых и привлекательных актрис 2026 года. Особенность этого списка заключается в том, что все результаты формируются на основе голосования пользователей. Поскольку процесс голосования еще не завершен, позиции актрис в рейтинге могут измениться в будущем.

Третье место досталось Сидни Суини. Зрители хорошо знают ее по таким проектам, как «Белый лотос» и «Эйфория». Кроме того, актриса часто оказывается в центре обсуждений в социальных сетях. Тот факт, что Сидни становится одной из звезд, занимающих свое место в современном мире кино, также отразился в результатах голосования.

4. Джессика Альба

Джессика Альба — одна из тех актрис, которые на протяжении многих лет сохраняют свою популярность и обаяние. Ей давно удается удерживать свои позиции на высоком уровне. Модные тенденции могут меняться каждый сезон, могут появляться новые образы и стили. Однако Джессика по-прежнему показывает стабильные результаты в рейтингах. Это еще раз доказывает, что классическая красота и уникальное обаяние никогда не выходят из моды.

5. Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон также является одной из актрис, сумевших проявить свой талант и обаяние в фильмах разных жанров. Она одинаково привлекает внимание как в высокобюджетных блокбастерах, так и в спокойных, глубоких драмах. Зрители хорошо помнят ее по роли в фильме «Трудности перевода», а также по персонажу, которого она воплотила в киновселенной Marvel. Актриса заняла пятое место в рейтинге.

6. Лили Коллинз

Один из самых известных образов Лили Коллинз — ее героиня в сериале «Эмили в Париже». Благодаря этому образу актриса завоевала внимание зрителей не только актерским мастерством, но и своей уникальной внешностью и стилем. Даже ее густые брови стали отдельной темой для обсуждения. Лили может служить примером для многих в создании узнаваемых и запоминающихся образов.

7. Сальма Хайек

Мексиканская актриса Сальма Хайек также вошла в десятку лучших рейтинга. Ее уникальное обаяние и харизма на экране на протяжении многих лет удерживают внимание поклонников. В каждой новой роли Сальмы проявляются ее разные грани, но присущее актрисе обаяние остается неизменным. Этот результат показывает, что она по-прежнему вызывает большой интерес у своих поклонников.

8. Александра Даддарио

Многие хорошо помнят Александру Даддарио по фильму 2017 года «Спасатели Малибу». Однако попадание актрисы в рейтинг связано не только с этой ролью. Ее уникальная внешность и присутствие на экране также продолжают привлекать внимание зрителей. То, что она заняла восьмое место, означает, что интерес поклонников к Александре до сих пор не угас.

9. Виктория Джастис

Для многих зрителей Виктория Джастис всегда напоминает приятные воспоминания, связанные с сериалом «Виктория-победительница» и телеканалом Nickelodeon. Поклонники, которые выросли вместе с ее творчеством, продолжают поддерживать свою любимую актрису и сегодня. Хотя Виктория заняла девятое место в рейтинге, ее популярность среди фанатов сохраняется.

10. Минка Келли

Минка Келли завершила десятку лучших в этом рейтинге. Конечно, занять десятое место в списке, где собраны такие известные и талантливые актрисы, — это само по себе примечательный результат. Зрители в основном помнят ее по сериалу «Огни ночной пятницы». Хотя Минка заняла последнюю строчку рейтинга, любовь и поддержка ее поклонников заслуживают особого внимания.

Следует отметить, что процесс голосования на платформе Ranker еще продолжается. Это значит, что до объявления окончательных результатов позиции актрис могут измениться. Самая интересная особенность рейтинга заключается в том, что места в нем определяются не судьями или экспертами, а на основе выбора пользователей.