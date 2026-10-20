Что на самом деле произошло с Озодой Нурсаидовой? Врач раскрыл все подробности

Стали известны подробности хирургической операции, которую перенесла певица Озода Нурсаидова. Нейрохирург Махкамжон Махкамов, оперировавший артистку, рассказал о том, с каким заболеванием она была госпитализирована и каково ее нынешнее состояние.

По словам врача, певица экстренно обратилась в больницу с жалобами на сильные головные боли, головокружение, тошноту и общую слабость. Обследования, включая МРТ, выявили у нее субдуральную гематому, то есть скопление крови между оболочками мозга.

Как пояснил хирург, такое состояние чаще всего возникает в результате травмы головы. Однако в некоторых ситуациях напряжение или повышение венозного давления также могут стать причиной разрыва кровеносного сосуда. Врач отметил, что в случае с певицей физическое перенапряжение также могло быть одним из возможных факторов.

Озоде Нурсаидовой провели краниотомию и удалили скопившуюся кровь. После этого она находилась под наблюдением врачей в течение десяти дней.

По информации специалиста, в настоящее время состояние певицы хорошее, неврологических дефицитов не выявлено. Вероятность рецидива заболевания также очень низкая. Врач сообщил, что она сможет вернуться к трудовой деятельности примерно через полтора месяца.

Ранее Озода Нурсаидова в своем обращении в социальных сетях также заявила, что чувствует себя намного лучше, и выразила благодарность врачам и поддержавшим ее поклонникам.