Озода Нурсаидова рассказала о создании песни: «Я не ожидала, что „Кок жигули“ станет хитом» (видео)

Певица Озода Нурсаидова в одном из своих интервью рассказала об истории создания популярной песни «Кок жигули». Артистка отметила, что создала эту композицию в ретро-стиле, но никак не ожидала, что она приобретет такую популярность.

«Я творила в самых разных жанрах. У меня более 300 песен, среди которых есть народный жанр, маком, народные песни, фольклор, юмористические и серьезные философские песни, произведения о родине. В целом в моем творчестве можно встретить самые разные жанры.

А песню „Кок жигули“ я создала с мыслью: дай-ка попробую в ретро-стиле. Подумала: „Сейчас все делают, дай-ка и я попробую“. Я совершенно не ожидала, что она станет таким хитом», — сказала певица.

По словам Озоды Нурсаидовой, песня также отражает воспоминания, связанные с ее юностью. Она рассказала, что в произведении отражены некоторые эпизоды из ее собственной жизни.

«Мне есть что вспомнить. Потому что это именно моя юность, та девочка сыграла мою юность. Смогла объяснить? То есть это взято из моей собственной жизни. Слова песни мы тоже написали сами. Музыку создавали вместе с братьями, это была командная работа. И идея клипа, и все остальные аспекты — это коллективный труд. Но, конечно же, песню я создала, отталкиваясь от собственной жизни», — сообщила Озода Нурсаидова.