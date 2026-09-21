Озода Нурсаидова рассказала о создании песни: «Я не ожидала, что „Кок жигули“ станет хитом» (видео)

·4·Культура
Озода Нурсаидова рассказала о создании песни: «Я не ожидала, что „Кок жигули“ станет хитом» (видео)

Певица Озода Нурсаидова в одном из своих интервью рассказала об истории создания популярной песни «Кок жигули». Артистка отметила, что создала эту композицию в ретро-стиле, но никак не ожидала, что она приобретет такую популярность.

«Я творила в самых разных жанрах. У меня более 300 песен, среди которых есть народный жанр, маком, народные песни, фольклор, юмористические и серьезные философские песни, произведения о родине. В целом в моем творчестве можно встретить самые разные жанры.

А песню „Кок жигули“ я создала с мыслью: дай-ка попробую в ретро-стиле. Подумала: „Сейчас все делают, дай-ка и я попробую“. Я совершенно не ожидала, что она станет таким хитом», — сказала певица.

По словам Озоды Нурсаидовой, песня также отражает воспоминания, связанные с ее юностью. Она рассказала, что в произведении отражены некоторые эпизоды из ее собственной жизни.

«Мне есть что вспомнить. Потому что это именно моя юность, та девочка сыграла мою юность. Смогла объяснить? То есть это взято из моей собственной жизни. Слова песни мы тоже написали сами. Музыку создавали вместе с братьями, это была командная работа. И идея клипа, и все остальные аспекты — это коллективный труд. Но, конечно же, песню я создала, отталкиваясь от собственной жизни», — сообщила Озода Нурсаидова.

Озода НурсаидоваКок жигулипесня Кок жигулимузыка Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Тейлор Свифт показала обручальное кольцо после тачдауна мужа: «Это — мой муж!» (видео)Тейлор Свифт показала обручальное кольцо после тачдауна мужа: «Это — мой муж!» (видео)Сегодня, 19:24Народная артистка Узбекистана Саида Раметова встретила 69-летиеНародная артистка Узбекистана Саида Раметова встретила 69-летиеСегодня, 18:21Звезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого киноЗвезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого киноСегодня, 18:07Известный актер Уткир Менглиев выдал замуж дочьИзвестный актер Уткир Менглиев выдал замуж дочьСегодня, 17:53Кто из узбекских актрис ради роли пожертвовал своими волосами?Кто из узбекских актрис ради роли пожертвовал своими волосами?Сегодня, 17:10Государство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн СинеГосударство теперь партнер: в «Узбекфильме» проводятся коренные реформы и снимается фильм об Ибн СинеСегодня, 17:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси