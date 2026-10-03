Поклонники встревожены: сообщается, что Озода Нурсаидова лечится в нейрохирургическом отделении (видео)
В социальных сетях распространяются сообщения о том, что певица Озода Нурсаидова перенесла хирургическую операцию в нейрохирургическом отделении одной из больниц Ташкента.
Согласно информации, примерно месяц назад из-за повышения артериального давления у певицы было отменено несколько концертов.
Пока нет информации о каких-либо официальных комментариях от самой певицы или ее представителей по поводу операции и новостей, связанных с ее здоровьем.
Тем не менее, поклонники певицы выражают ей в социальных сетях свои наилучшие пожелания и желают скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.
Мы также желаем Озоде Нурсаидовой крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.
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