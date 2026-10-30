Певица Озода Нурсаидова после операции вернулась к творчеству! (видео)

Певица Озода Нурсаидова восстановила здоровье после операции и приступила к продолжению своей творческой деятельности. В опубликованных в социальных сетях видеороликах показано, что артистка прошла курс лечения и восстановления согласно рекомендациям врачей.

Спустя ровно 35 дней певица вновь встретилась со своими поклонниками. Она сообщила, что врач разрешил ей вернуться к работе, и отметила, что не хочет сидеть без дела.

«Я не хочу сидеть без дела. Мой врач дал разрешение, и вот, я снова в творчестве. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала певица.

Также в подписи к видео на своей странице в Instagram она написала: «Спустя ровно 35 дней я снова с вами. Всем спасибо».

Поклонники Озоды Нурсаидовой, узнав о её возвращении к творчеству, выражают радость по поводу её выздоровления. Они желают певице крепкого здоровья и пишут, что с нетерпением ждут её новых песен.