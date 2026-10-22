Озода Нурсаидова впервые появилась на публике после выписки из больницы (видео)

·78·Культура
Озода Нурсаидова впервые появилась на публике после выписки из больницы (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором певица Озода Нурсаидова впервые появилась на публике после выписки из больницы после операции.

На видео видно, что состояние артистки хорошее. Поклонники певицы, увидев ее появление, выражают в комментариях свои искренние пожелания. Они желают Озоде Нурсаидовой скорейшего выздоровления, полного восстановления здоровья и возвращения на сцену, чтобы продолжить творчество для своих фанатов.

Первое появление певицы после операции стало радостной новостью для ее поклонников. Они надеются, что артистка вскоре полностью выздоровеет и снова будет радовать народ своим творчеством.

Озода Нурсаидоваузбекская эстрадашоу-бизнес
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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