Каково состояние Озоды Нурсаидовой после операции? (видео)

Певица Озода Нурсаидова перенесла хирургическую операцию. Ее сестра сообщила, что операция прошла успешно и состояние певицы значительно улучшилось.

В видео в социальной сети сестра певицы обратилась к поклонникам с просьбой: «Слава Богу, операция прошла хорошо. Помолитесь за мою сестру». Она также показала состояние Озоды Нурсаидовой.

Сама певица выразила благодарность своим поклонникам и нашему народу, которые молились за нее и поддерживали ее.

«Слава Богу, чувствую себя намного лучше. Прежде всего, спасибо нашему народу, врачам, моим коллегам. Все произошло быстро. Оказывается, у меня это было давно. Последние три-четыре месяца я чувствовала себя очень плохо. Это оказалось проявлением того состояния», — сказала артистка.

Новости о состоянии певицы обрадовали ее поклонников. Пользователи социальных сетей в комментариях желают Озоде Нурсаидовой скорейшего выздоровления и восстановления здоровья.