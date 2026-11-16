Актриса Шахло Темирова рассказала о своей семье и истории любви (видео)

Актриса Шахло Темирова в интервью телеканалу «Ренессанс» рассказала о своей семье, о том, как познакомилась с супругом, и об истории создания своей семьи.

По словам актрисы, ее будущий муж был ее однокурсником. В течение года он признавался Шахло в любви. Со временем у актрисы также появились к нему теплые чувства.

«Мы выбрали друг друга. Однокурсник около года ходил за мной и говорил: «Я вас люблю». Через год у меня тоже начали появляться к нему определенные чувства. Мы любили друг друга восемь лет. После этого мы поженились через сватов. Вот, живу счастливой жизнью», — поделилась актриса.

В ходе беседы Шахло Темирова также призналась, что она строга в семье. По ее словам, иногда она сама не замечает, как становится требовательной к своим дочерям.

Для справки: Шахло Темирова родилась 12 апреля 1989 года в Акташском районе Самаркандской области. Она средний ребенок в семье, у нее есть старший брат и младшая сестра. В 2007–2011 годах Шахло Темирова училась в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. Еще будучи студенткой, она пробовала себя на сцене, исполнив роль Марии в спектакле «Мария» и роль Девушки в спектакле «Первый день осени».

Актриса воплотила различные образы в таких фильмах, как «Наемный сват», «Упрямая невестка», «Господин сторож», «Мяч моего брата Кочкара», «Я рядом, отец», «Дом счастья», «Тепло любимого», «Мое сердце принадлежит тебе» и «Благодарность».

Актриса вышла замуж за своего однокурсника Илхома в 2016 году. В настоящее время у них две дочери.