Сыну Шахло Салаевой исполнилось 2 года: искреннее пожелание певицы в центре внимания!

Сыну певицы Шахло Салаевой Муроду 23 сентября исполнилось два года. Певица отметила день рождения ребенка в кругу близких и поделилась трогательными моментами с праздника на своей странице в социальных сетях.

Шахло Салаева направила сыну искренние пожелания по случаю его нового возраста. Певица охарактеризовала Мурода как одного из самых дорогих людей в своей жизни, пожелав ребенку здоровья, счастья и прекрасного будущего.

«С днем рождения, моя родная душа!»

Она также вознесла хвалу Всевышнему за рождение сына и пожелала Муроду вырасти хорошим человеком.

Певица поделилась с поклонниками и видеозаписями с праздника. В кадрах запечатлено торжество по случаю дня рождения в кругу близких.

Близкие также поздравили Мурода, преподнеся ему различные подарки. Шахло Салаева разместила эти радостные мгновения на своей странице в соцсетях. В своем обращении певица подчеркнула, что каждый миг, проведенный с ребенком, имеет для нее особую ценность.

По случаю двухлетия Мурода поклонники Шахло Салаевой также оставляют в комментариях свои наилучшие пожелания маленькому мальчику.