Шахло Салаева озвучила стоимость выступления на свадьбе вместе с Вейселем Дулгером

·426·Культура
Шахло Салаева озвучила стоимость выступления на свадьбе вместе с Вейселем Дулгером

В недавнем интервью турецкий певец Вейсель Дулгер, недавно вступивший в брак, и хорезмская артистка Шахло Салаева ответили на интересные вопросы о стоимости свадебных услуг и характере друг друга.

Их спросили: «Если вас пригласят на свадьбу, во сколько обойдется ваше совместное выступление с Вейселем-ака?»

Шахло Салаева отметила, что цена зависит от региона, и подчеркнула, что в Хазарасп они могут приехать вместе за 2,5 тысячи долларов.

«Ну, зависит от места. Например, в Хазарасп мы бы приехали за 2,5 тысячи долларов», — сказала певица.

«Если вы приедете вместе за 2,5 тысячи долларов, свадьба состоится?» — уточнили у них.

«Вместе, мы проведем всю свадьбу целиком», — ответила Шахло Салаева.

В ходе беседы артистов также спросили о чертах характера друг друга, которые им нравятся или не нравятся.

Шахло Салаева заявила, что ей нравится абсолютно всё в характере Вейселя Дулгера.

«Мне нравится весь его характер, я уважаю и люблю его. Нет таких черт, которые мне не нравятся, всё устраивает», — сказала она. На вопрос «А как насчет курения?» она коротко ответила: «Да, это мне не нравится».

После этого у Вейселя Дулгера спросили: «Есть ли у Шахло-опы черты характера, которые вам не нравятся?»

«Нет. Мне нравится в ней всё. Конечно, есть и недостатки, и достоинства. В конце концов, мы женаты, и иногда приходится закрывать глаза на некоторые вещи. Я люблю её со всеми её особенностями», — сказал турецкий певец.

Шахло СалаеваВейсель ДулгерСвадьбаШоу-бизнесУзбекистан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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