Шахло Зоирова резко высказалась из-за отмены рейса

·37·Культура
Шахло Зоирова резко высказалась из-за отмены рейса

Певица Шахло Зоирова рассказала в социальных сетях о том, как оказалась в неудобной ситуации из-за отмены рейса.

По её словам, был приобретен билет авиакомпании Кентрум Air до Киргизии, однако позже стало известно, что рейс отменен. Эта ситуация поставила в затруднительное положение не только артистку, но и других пассажиров.

«Не волнуйтесь, я справилась, слава Богу. Мы должны были лететь в Киргизию, но говорят, что рейс отменили. Те, кто оказался в такой же ситуации, как и я, в шоке и не знают, кому пожаловаться», — сказала Шахло Зоирова.

Певица подчеркнула, что пассажиров должны уведомлять об отмене рейса по СМС как минимум за два часа. По её мнению, у каждого человека есть заранее составленные планы, и в таких ситуациях необходимо проявлять понимание к состоянию пассажиров.

Шахло ЗоироваКентрум AirКиргизия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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