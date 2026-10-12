Муж Шахло Алижоновой подготовил для неё неожиданный подарок (видео)

·102·Культура
Муж Шахло Алижоновой подготовил для неё неожиданный подарок (видео)

Актриса и блогер Шахло Алижонова поделилась радостной новостью. В видео, опубликованном на своей странице в Instagram, она сообщила об осуществлении одной из своих мечт.

На видео запечатлено, как её супруг Шохрух Рузибаев завязал ей глаза и привёл в новую квартиру. Затем Шохрух Рузибаев развязал глаза жене и вручил ключи от нового жилья. Шахло Алижонова была очень рада неожиданному подарку.

Под видео актриса сообщила, что они приобрели новую квартиру в центре Ташкента, и пообещала подписчикам делиться кадрами процесса ремонта жилья.

«Алхамдулиллах! Мы купили новую квартиру в центре Ташкента! Теперь ждите контент с процесса ремонта. Пусть и вам всем это достанется!» — написала Шахло Алижонова.

Подписчики в комментариях поздравляют актрису с новой квартирой, желая её семье счастья, уюта и благополучия.

Шахло АлижоноваШохрух Рузибаевновая квартира в центре Ташкентавидео в инстаграм
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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