Муж Шахло Алижоновой подготовил для неё неожиданный подарок (видео)

Актриса и блогер Шахло Алижонова поделилась радостной новостью. В видео, опубликованном на своей странице в Instagram, она сообщила об осуществлении одной из своих мечт.

На видео запечатлено, как её супруг Шохрух Рузибаев завязал ей глаза и привёл в новую квартиру. Затем Шохрух Рузибаев развязал глаза жене и вручил ключи от нового жилья. Шахло Алижонова была очень рада неожиданному подарку.

Под видео актриса сообщила, что они приобрели новую квартиру в центре Ташкента, и пообещала подписчикам делиться кадрами процесса ремонта жилья.

«Алхамдулиллах! Мы купили новую квартиру в центре Ташкента! Теперь ждите контент с процесса ремонта. Пусть и вам всем это достанется!» — написала Шахло Алижонова.

Подписчики в комментариях поздравляют актрису с новой квартирой, желая её семье счастья, уюта и благополучия.