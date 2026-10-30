В семье певицы Умидахон произошло тяжелое горе

·8·Культура
В семье певицы Умидахон произошло тяжелое горе

В семье представительницы узбекской эстрады Умидахон произошло тяжелое горе. Певица сообщила о кончине своего отца через свою страницу в социальных сетях.

Она выразила глубокую скорбь в связи с уходом отца и пожелала, чтобы его душа обрела покой. Также она попросила своих поклонников помолиться за него.

«Папочка, пусть ответы на вопросы в загробной жизни будут легкими. Пусть твоя могила будет наполнена светом. Помолитесь за моего отца», — написала певица.

Увидев это сообщение, поклонники и подписчики артистки выражают в комментариях свои соболезнования Умидахон, желая ей и членам ее семьи терпения. Многие просят, чтобы покойный обрел место в раю, разделяя горе певицы.

Gul kiyimdagi ayol va kostyum-shim kiygan keksa erkak yonma-yon turibdi.

Потеря родителей — одно из самых тяжелых испытаний для человека. В такие моменты поддержка близких и искренние соболезнования могут стать большим утешением.

Выражаем глубокие соболезнования Умидахон и ее близким. Пусть покойный обретет вечный покой, а его место будет в раю.

УмидахонУзбекская эстрадаШоу-бизнес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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