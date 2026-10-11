Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа

·184·Культура
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа

Певица Муниса Ризаева сообщила, что приняла окончательное решение касательно своей семейной жизни и творческой деятельности. По ее словам, муж поставил перед ней выбор между карьерой и семьей: если певица прекратит творческую деятельность, они смогут жить вместе в Дубае и продолжать семейную жизнь.

Однако Муниса Ризаева подчеркнула, что не намерена отказываться от творчества. По ее словам, они договорились жить как в Ташкенте, так и в Дубае.

«Конечно, мы пришли к единому решению. Я не брошу творчество. Если будет угодно Богу, мы будем жить и в Ташкенте, и в Дубае. Я буду творить, потому что творчество — это смысл моей жизни. Многие спрашивают: „Вы развелись?“ Нет, я не развелась», — заявила певица.

Также она с иронией прокомментировала вопросы о разводе: «Пока не развелись».

Муниса РизаеваУзбекская эстрадаШоу-бизнес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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