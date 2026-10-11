Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа

Певица Муниса Ризаева сообщила, что приняла окончательное решение касательно своей семейной жизни и творческой деятельности. По ее словам, муж поставил перед ней выбор между карьерой и семьей: если певица прекратит творческую деятельность, они смогут жить вместе в Дубае и продолжать семейную жизнь.

Однако Муниса Ризаева подчеркнула, что не намерена отказываться от творчества. По ее словам, они договорились жить как в Ташкенте, так и в Дубае.

«Конечно, мы пришли к единому решению. Я не брошу творчество. Если будет угодно Богу, мы будем жить и в Ташкенте, и в Дубае. Я буду творить, потому что творчество — это смысл моей жизни. Многие спрашивают: „Вы развелись?“ Нет, я не развелась», — заявила певица.

Также она с иронией прокомментировала вопросы о разводе: «Пока не развелись».