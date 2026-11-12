Певица Дилфуза Исмоилова раскрыла строгие условия, которые она поставила своим сыновьям

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Певица Дилфуза Исмоилова раскрыла строгие условия, которые она поставила своим сыновьям

Певица Дилфуза Исмоилова, известная как «озорная дочь узбекского народа», в интервью одному из YouTube-проектов поделилась своими твердыми взглядами на воспитание детей, ответственность мужчины и верность в семье.

Артистка подчеркнула, что не защищает своих детей, когда они совершают ошибки, только лишь потому, что они её дети. Она с ранних лет внушала сыновьям, что никогда не простит насилия, особенно по отношению к женщинам.

«Если ты мужчина, соревнуйся с сильнейшими спортсменами. Но человек, поднявший руку на женщину, для меня не мужчина — я всегда это внушала. Даже если мой сын виноват, я не буду его выгораживать со словами "это же мой ребенок". Мои дети хорошо знают этот мой характер», — говорит певица.

Дилфуза Исмоилова также заявила, что не идет на компромиссы в вопросах честности и верности. По её словам, если она узнает, что кто-то из её сыновей встал на путь нечестности или совершил предательство, она не станет его оправдывать и может даже отказаться принимать его как своего ребенка.

Певица отметила, что такие взгляды у неё сформировались не просто так: в своё время она сама развелась из-за измены мужа. По её мнению, самые важные ценности в семье — это честность и взаимное уважение.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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