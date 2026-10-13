Почему именно Кубаева? Актриса раскрыла секрет своей фамилии

А вы знали, почему у актрисы Дилнозы Кубаевой именно такая фамилия? Оказывается, ее фамилия на самом деле должна была быть другой.

В одном из своих интервью актриса ответила на этот вопрос, рассказав, что ее фамилия связана с намерением дедушки и процессом оформления документов в те годы.

По ее словам, раньше существовал обычай давать детям имена, связанные с надеждами и чаяниями родителей. Например, те, кто хотел, чтобы ребенок выжил, выбирали имя «Турсин», а те, кто мечтал о сыне, — «Углой». Дилноза Кубаева объясняет историю своей фамилии именно этой традицией. По словам актрисы, после рождения многих братьев и сестер ее дедушки они не выживали. Поэтому дедушка выбрал имя «Купайсин» (Пусть множатся) с надеждой, что у него будет много детей и род продолжится.

Однако при оформлении свидетельства о рождении имя было записано как «Кубай». По этой причине и фамилия актрисы стала «Кубаева». На самом деле она должна была быть «Купайсинова Дилноза».

Таким образом, ответ на интересующий многих вопрос «Почему именно Кубаева?» уходит корнями в семейную историю актрисы и благие намерения ее дедушки.