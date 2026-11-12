В Ферганской области помощник хокима задержан за получение дорогостоящего телефона в обмен на содействие в получении кредита в 150 млн сумов

1 мин чтения50
В Ферганской области помощник хокима задержан за получение дорогостоящего телефона в обмен на содействие в получении кредита в 150 млн сумов

В Бешарыкском районе Ферганской области помощник хокима подозревается в незаконном получении дорогостоящего телефона за содействие в выделении кредита.

По данным Департамента при Генеральной прокуратуре, помощник хокима махалли «Кургонча» пообещал гражданину помочь в оформлении кредита в одном из коммерческих банков на сумму 150 миллионов сумов. При этом он заверил, что решит вопрос через своих знакомых в банке.

В качестве вознаграждения за эту услугу помощник хокима получил телефон модели iPhone 17 Pro Max. После этого он был задержан правоохранительными органами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Вам понравилась статья?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Общество