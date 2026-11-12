В Ферганской области помощник хокима задержан за получение дорогостоящего телефона в обмен на содействие в получении кредита в 150 млн сумов
В Бешарыкском районе Ферганской области помощник хокима подозревается в незаконном получении дорогостоящего телефона за содействие в выделении кредита.
По данным Департамента при Генеральной прокуратуре, помощник хокима махалли «Кургонча» пообещал гражданину помочь в оформлении кредита в одном из коммерческих банков на сумму 150 миллионов сумов. При этом он заверил, что решит вопрос через своих знакомых в банке.
В качестве вознаграждения за эту услугу помощник хокима получил телефон модели iPhone 17 Pro Max. После этого он был задержан правоохранительными органами.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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