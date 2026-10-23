Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой

В семье известного актера Рихситиллы Абдуллаева произошло радостное событие. Артист во второй раз стал дедушкой. Его сын Тожирахмон и невестка Парвина Нигматуллаева вновь стали родителями. В семье родился мальчик.

Эта благая весть стала радостной новостью не только для близких актера, но и для его поклонников. Теперь Рихситилла Абдуллаев наряду со своей творческой деятельностью ощущает и особую радость дедушки.

Нет сомнений, что появление на свет нового члена семьи принесет в дом еще больше радости и уюта. Поклонники, разделяющие радость близких, также направляют свои наилучшие пожелания молодым родителям и малышу.

Первым ребенком Тожирахмона и Парвины Нигматуллаевой является девочка по имени Аиша. О том, выбрали ли имя второму ребенку или как его зовут, пока не сообщается.