Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой

·4·Культура
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой

В семье известного актера Рихситиллы Абдуллаева произошло радостное событие. Артист во второй раз стал дедушкой. Его сын Тожирахмон и невестка Парвина Нигматуллаева вновь стали родителями. В семье родился мальчик.

Эта благая весть стала радостной новостью не только для близких актера, но и для его поклонников. Теперь Рихситилла Абдуллаев наряду со своей творческой деятельностью ощущает и особую радость дедушки.

Нет сомнений, что появление на свет нового члена семьи принесет в дом еще больше радости и уюта. Поклонники, разделяющие радость близких, также направляют свои наилучшие пожелания молодым родителям и малышу.

Первым ребенком Тожирахмона и Парвины Нигматуллаевой является девочка по имени Аиша. О том, выбрали ли имя второму ребенку или как его зовут, пока не сообщается.

Oq kiyimdagi yosh oila tabiat qo‘ynida chaqaloq bilan tushgan surat.
Рихситилла АбдуллаевТожирахмонПарвина Нигматуллаева
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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