Хюррем Султан возвращается на экраны в образе «Мадонны в меховом манто»!

Актриса Мерьем Узерли, получившая широкую известность благодаря роли Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», исполнит главную роль в новом кинопроекте. Она предстанет в образе Марии Пудер в фильме, основанном на одном из самых известных произведений турецкой литературы — романе Сабахаттина Али «Мадонна в меховом манто».

Мария Пудер из романа, опубликованного в 1943 году, — это свободомыслящая, страстная женщина, переживающая одиночество. В фильме будет рассказана её сложная и трогательная история любви с Раифом-эфенди.

Картина снимается в сотрудничестве Fikri Harika Production и Saçaklı Film Studios. Режиссёром выступит Седат Инджи, а сценарий напишет Мерт Дикмен.

Съёмки фильма пройдут в Турции и Германии, в частности, на знаменитой киностудии Babelsberg в Берлине.

Пока неизвестно, какой актёр исполнит роль Раифа-эфенди. Переговоры с кандидатами на эту роль продолжаются.

Новый образ Мерьем Узерли, несомненно, вызовет интерес у зрителей. Как вы считаете, сможет ли актриса достойно воплотить образ Марии Пудер?