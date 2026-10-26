Путешествие Шахзоды с невесткой в Германии привлекло внимание поклонников!

·11·Культура
Путешествие Шахзоды с невесткой в Германии привлекло внимание поклонников!

Певица Шахзода путешествует со своей невесткой по Германии, а именно по городу Мюнхен. На своей странице в социальных сетях артистка поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными во время поездки.

Шахзода также запечатлела красивые пейзажи Германии и достопримечательности города, показав их своим подписчикам. К опубликованным фотографиям певица оставила подпись: «Приятный октябрь».

Qora sochli ayol toshli tor ko‘chada odamlar orasida jilmayib turibdi.

Этот пост привлек внимание фанатов. В комментариях подписчики желают Шахзоде и её невестке приятного путешествия и оставляют теплые пожелания.

ШахзодаМюнхенГерманияШоу-бизнес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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