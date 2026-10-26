Путешествие Шахзоды с невесткой в Германии привлекло внимание поклонников!

Певица Шахзода путешествует со своей невесткой по Германии, а именно по городу Мюнхен. На своей странице в социальных сетях артистка поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными во время поездки.

Шахзода также запечатлела красивые пейзажи Германии и достопримечательности города, показав их своим подписчикам. К опубликованным фотографиям певица оставила подпись: «Приятный октябрь».

Этот пост привлек внимание фанатов. В комментариях подписчики желают Шахзоде и её невестке приятного путешествия и оставляют теплые пожелания.