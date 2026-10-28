Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)

·121·Культура
Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)

Фильм «Панох», премьера которого состоялась в 2007 году, был снят режиссером Рустамом Садиевым. Несмотря на то, что прошло почти 19 лет, эта кинолента и её герои остались в памяти зрителей.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Элёра, вернувшегося из армии, и Санджара, вышедшего из тюрьмы. Они устраиваются телохранителями к дочерям состоятельного человека. Образ Элёра воплотил один из популярных актеров Узбекистана Улугбек Кадыров, а роль Санджара исполнил Фаррух Саипов, который в настоящее время не ведет активную деятельность в киноиндустрии. «Панох» стал одним из первых фильмов, где эти два актера снялись вместе.

Роли девушек, которых должны были охранять герои, также исполнили хорошо знакомые зрителям актрисы. Дильнозу сыграла Гульчехра Эшонкулова, а Гульнозу — Муборак Ашурбоева. Обе актрисы сегодня не так активны в кино, как прежде.

Если отношения между героями Фарруха Саипова и Гульчехры Эшонкуловой в фильме развивались спокойно и искренне, то взаимодействие персонажей Улугбека Кадырова и Муборак Ашурбоевой запомнилось бурными диалогами и столкновением характеров. Именно этот контраст придал фильму особую привлекательность.

Еще одна примечательная особенность «Паноха» — его продолжительность. Хронометраж фильма составляет 2 часа 42 минуты. Несмотря на это, зрители с интересом следят за отношениями двух пар, характером героев и развитием событий.

Спустя почти 19 лет внешний вид актеров фильма вызывает интерес у поклонников. Итак, сможете ли вы узнать героев «Паноха» сегодня?

Фаррух Саипов

На коллаже изображены молодой человек в черной одежде и бородатый мужчина в белой рубашке.

Гульчехра Эшонкулова

Два портрета женщины, размещенные рядом: одна с черными волосами, другая в синем хиджабе.

Улугбек Кадыров

Молодой и нынешний облик Алишера Узакова изображены рядом.

Муборак Ашурбоева

Облик одной женщины в молодости и в настоящее время показан рядом.

Джавахир Закиров

На этом снимке запечатлен облик узбекского актера Фатхуллы Масудова в молодости и в зрелом возрасте.

Шахло Ходжиева

Фотография грустной девушки в молодости и повзрослевшей улыбающейся женщины рядом.

Умид Шодмонов

Две сравнительные фотографии мужчины среднего возраста в разное время.

Тодживой Шукуров

Сравнительная фотография Обида Асомова в двух разных состояниях.
ПанохРустам СадиевУлугбек КадыровФаррух Саипов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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