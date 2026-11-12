Маленький добрый поступок имама по отношению к котенку тронул пользователей сети

Трогательный случай, произошедший в одной из мечетей Турции, привлек внимание многих пользователей социальных сетей. Котенок, искавший укрытие от холода, забрел в мечеть и уснул прямо там.

Увидев это, имам не захотел, чтобы животное замерзло. Не потревожив сон котенка, он бережно укрыл его молитвенным ковриком (джай намазом). Этот маленький жест доброты согрел сердца многих людей.

Фотография, запечатлевшая этот момент, широко разошлась в интернете и была тепло встречена пользователями. В комментариях многие хвалят заботу имама о животном и восхищаются его добротой.

Это простое событие напомнило об одной истине: иногда даже самый маленький добрый поступок может принести большую радость и пробудить в людях милосердие.