Муж Азизы Якубовой вышел на свободу

·144·Культура
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу

Муж актрисы Азизы Якубовой вышел на свободу. Его встреча с близкими и детьми была полна трогательных моментов.

Сообщается, что актриса опубликовала на своей странице в Instagram видео радостной встречи членов семьи. На видео запечатлено, как близкие со слезами на глазах встречают его.

Эта новость вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи посоветовали Азизе дать мужу еще один шанс на примирение и восстановление отношений.

Актриса же в ответ на советы подписчиков написала: «Я подумаю».

Теперь поклонники ждут, какое решение примет Азиза Якубова.

Азиза ЯкубоваInstagramСемьяМуж
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Из детского дома на большую сцену: Азизе Бегматовой исполняется 83 года (видео)Из детского дома на большую сцену: Азизе Бегматовой исполняется 83 года (видео)8 сентября 12:36Как Азиза Аксралксо‘джаева встретила свой новый год жизни?Как Азиза Аксралксо‘джаева встретила свой новый год жизни?20 августа 13:33Муж звезды фильма «Легенда синего моря» Чон Джи Хён заявил, что гордится тем, что является ее супругомМуж звезды фильма «Легенда синего моря» Чон Джи Хён заявил, что гордится тем, что является ее супругом14 октября 15:35Шахзода Мухаммедова сделала неожиданные заявления о своем муже (видео)Шахзода Мухаммедова сделала неожиданные заявления о своем муже (видео)31 июля 02:57Мукаддас Садуллаева рассказала неожиданные подробности о своем мужеМукаддас Садуллаева рассказала неожиданные подробности о своем муже2 июля 15:16Актриса Азиза Ахралходжаева представила образ БелоснежкиАктриса Азиза Ахралходжаева представила образ Белоснежки11 июня 16:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет