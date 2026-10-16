Муж Азизы Якубовой вышел на свободу

Муж актрисы Азизы Якубовой вышел на свободу. Его встреча с близкими и детьми была полна трогательных моментов.

Сообщается, что актриса опубликовала на своей странице в Instagram видео радостной встречи членов семьи. На видео запечатлено, как близкие со слезами на глазах встречают его.

Эта новость вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи посоветовали Азизе дать мужу еще один шанс на примирение и восстановление отношений.

Актриса же в ответ на советы подписчиков написала: «Я подумаю».

Теперь поклонники ждут, какое решение примет Азиза Якубова.