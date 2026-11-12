Женщина, попытавшаяся сесть в самолет в нескольких слоях одежды, стала звездой интернета (видео)

В аэропорту женщина, чей багаж превысил установленную норму веса, придумала необычный способ избежать дополнительной оплаты. Вместо того чтобы перекладывать вещи из чемодана, она попыталась сесть в самолет, надев на себя сразу несколько слоев одежды.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как женщина идет в многослойном наряде. Она предпочла надеть вещи из чемодана на себя, чтобы не платить за перевес.

Этот поступок пассажирки вызвал оживленные обсуждения среди интернет-пользователей. Некоторые восхитились ее экономностью, другие же пишут, что трудно представить более необычный способ обойти ограничения на багаж в аэропорту.

Таким образом, одежда, не поместившаяся в чемодан, на этот раз стала «грузом» для самой пассажирки.