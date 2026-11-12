Женщина, попытавшаяся сесть в самолет в нескольких слоях одежды, стала звездой интернета (видео)

1 мин чтения6
Женщина, попытавшаяся сесть в самолет в нескольких слоях одежды, стала звездой интернета (видео)

В аэропорту женщина, чей багаж превысил установленную норму веса, придумала необычный способ избежать дополнительной оплаты. Вместо того чтобы перекладывать вещи из чемодана, она попыталась сесть в самолет, надев на себя сразу несколько слоев одежды.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как женщина идет в многослойном наряде. Она предпочла надеть вещи из чемодана на себя, чтобы не платить за перевес.

Этот поступок пассажирки вызвал оживленные обсуждения среди интернет-пользователей. Некоторые восхитились ее экономностью, другие же пишут, что трудно представить более необычный способ обойти ограничения на багаж в аэропорту.

Таким образом, одежда, не поместившаяся в чемодан, на этот раз стала «грузом» для самой пассажирки.

Вам понравилась статья?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Мир