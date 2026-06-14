В Китае роботы просят деньги у людей, занимаясь попрошайничеством

Необычное видео, предположительно снятое в Китае, вызвало широкие обсуждения в социальных сетях. На нем робот, стоя на коленях в общественном месте, жестами просит у людей деньги.

Самое интересное, что рядом с роботом размещен КР-код для цифровых платежей. Это создает впечатление сочетания современных технологий с «попрошайничеством». Трогательная музыка, наложенная на видео, делает сцену еще более драматичной, привлекая внимание людей.

Эта ситуация удивила многих пользователей и вызвала различные мнения и предположения. Некоторые расценивают это как маркетинг или социальный эксперимент, в то время как другие подчеркивают, насколько быстро развиваются робототехнические технологии.

При этом пока неясно, какова истинная цель видео — реклама, арт-проект или просто эксперимент.