Землетрясение магнитудой 6,3 вызвало панику в Китае

·1·Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 вызвало панику в Китае

В провинции Синьцзян, расположенной в северо-западной части Китая, зафиксировано сильное землетрясение. По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погиб по крайней мере один человек, еще несколько граждан получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что землетрясение произошло 16 июня примерно в 17:06 по местному времени. Специалисты оценивают магнитуду подземных толчков в 6,3. Эпицентр землетрясения находился в горной местности округа Хайси на глубине около 10 километров.

После сильных толчков рабочие угольных шахт в районах, близких к эпицентру, были немедленно эвакуированы в безопасные места. В настоящее время ответственные органы продолжают работу по определению масштабов ущерба и количества пострадавших.

Спасательные службы приступили к поиску граждан, которые могли оказаться под завалами. Одновременно с этим специалисты оценивают вероятность возникновения оползней и других вторичных стихийных бедствий.

Соответствующие ведомства Китая ввели чрезвычайные меры. После основного удара были зафиксированы несколько афтершоков, самый сильный из которых достиг магнитуды 4,9.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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