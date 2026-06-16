Зеленский резко прокомментировал удар по нефтезаводу в Москве (видео)

·3·Мир
Зеленский резко прокомментировал удар по нефтезаводу в Москве (видео)

В последние дни вооруженные столкновения и военные действия вступают в свою самую интенсивную и жаркую фазу. Вчера был нанесен неожиданный и мощный удар по крупному стратегическому объекту — нефтеперерабатывающему заводу, расположенному недалеко от столицы России, Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои резкие, твердые и открытые мысли по поводу этого резонансного события. Глава государства подчеркнул, что эта атака — не просто обычная военная операция, а важнейший стратегический шаг на пути к тому, чтобы заставить противника пойти на мир и прекратить войну.

Удар на 500 километров: экономическая инфраструктура под прицелом

Сообщается, что этот крупный промышленный объект, расположенный глубоко в тылу, примерно в 500 километрах от государственной границы и основной линии фронта, получил серьезные повреждения. Комментируя эту ситуацию в своем обращении, Зеленский открыто заявил, что основной целью официального Киева является убедить и заставить руководство России прекратить агрессивные действия против украинского народа. По его словам, современное оружие с большой дальностью действия и высокой точностью является одним из основных и наиболее эффективных средств ослабления экономического потенциала врага.

В следующей аналитической таблице вы можете кратко ознакомиться с военно-стратегическим значением этого события и позициями сторон:

Пораженный крупный объект

Удаленность от линии фронта

Основная стратегическая цель удара

Официальное заявление и позиция президента Зеленского

Нефтеперерабатывающий завод в Москве

500 километров


(Глубокий тыл)

Принуждение к прекращению войны путем ослабления экономической и энергетической инфраструктуры

«Это справедливый ответ и заслуженная расплата за затягивание этой войны!»

«Справедливый ответ и наказание за затягивание войны»

Лидер Украины оценил эти успешные удары не просто как месть, а как восстановление исторической справедливости и наиболее достойную реакцию на действия агрессора. По его мнению, дальнобойное оружие может создать коренной перелом в ходе войны.

Из официального обращения Владимира Зеленского:

«Серьезно поврежден нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 500 километрах от нас. Мы должны заставить Россию прекратить эту кровопролитную войну против нашего народа. Дальнобойное оружие в распоряжении Вооруженных сил Украины является одним из важнейших и неотъемлемых компонентов такого принуждения. Это абсолютно справедливый ответ на беспощадные удары России по нашим территориям и законное наказание за неоправданное затягивание войны, которая уже должна была закончиться».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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