Вирус Эбола может достичь Европы и Азии за 30 дней

Согласно результатам исследования, проведенного японскими учеными, лица, зараженные вирусом Эбола в Африке, могут добраться до крупных аэропортов Европы и Азии в течение 30 дней.

Об этом сообщила газета «Известия».

Сообщается, что исследование основано на анализе авиасообщений, которые могут быть осуществлены из Демократической Республики Конго и Уганды. Ученые подчеркивают, что через потенциальные маршруты носители вируса могут попасть в международные транспортные узлы.

Согласно расчетам, самый высокий риск приходится на Бельгию (92%), Францию (91%), Объединенные Арабские Эмираты (88%) и Турцию (86%).

В рамках исследования были проанализированы данные о 11 264 аэропортах, 569 741 авиамаршруте и 330 миллионах пассажиров. Специалисты отмечают, что такие модели имеют важное значение для предварительной оценки распространения вируса.

В то же время ученые отмечают, что попадание носителя вируса в страну не обязательно означает его массовое распространение.

По мнению экспертов, если основные факторы не изменятся, эти прогнозы останутся актуальными и на будущий период.