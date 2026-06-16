Землетрясение магнитудой 6,7 вызвало разрушения в Индонезии

16 июня в Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7. После основного толчка было зафиксировано несколько мощных афтершоков. Об этом сообщило издание «Euronews».

Подземные толчки вызвали сильные колебания, продолжавшиеся более минуты в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси. В этом городе проживает около 400 тысяч человек.

По предварительным данным, в результате землетрясения в некоторых районах произошли разрушения. В ряде зданий появились трещины, обрушилась крыша административного здания округа Сиги. Также было повреждено одно из зданий местного университета.

В рамках мер безопасности из больниц были эвакуированы пациенты, в том числе те, кто находился под капельницами.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 46 километрах к юго-востоку от города Палу, очаг залегал на глубине примерно 10 километров. Магнитуда самых сильных афтершоков составила 5,2, 5,0 и 4,9.

Местные власти призвали население следовать официальным инструкциям и соблюдать меры предосторожности. Специалисты предупредили, что повторные толчки могут продолжаться еще несколько часов.

Для справки: поскольку Индонезия расположена в зоне пересечения нескольких крупных сейсмических разломов, в стране часто наблюдаются землетрясения и вулканическая активность.