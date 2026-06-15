Брюки, которые не стирали 5 месяцев: эксперимент дал неожиданный результат

·89·Мир
Брюки, которые не стирали 5 месяцев: эксперимент дал неожиданный результат

Канадский студент Джош Ли провел интересный эксперимент: он носил джинсы почти каждый день в течение 330 дней и совсем их не стирал. Таким образом он стремился определить, как меняются бактерии в одежде.

В конце эксперимента, когда брюки проверили в лаборатории, в них обнаружили различные бактерии. Однако специалисты отметили, что большинство из них не представляют опасности для здоровья человека.

Самым удивительным стало то, что даже после стирки количество бактерий почти не изменилось. Это показывает, что обычная стирка не всегда может уничтожить все микроорганизмы.

Данный эксперимент вызвал большой интерес в социальных сетях и стал причиной бурных обсуждений среди пользователей.

Джош Ле
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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